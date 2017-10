Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 19:10 h

Assegura que Puigdemont té la clau per preservar l'autorgovern

Miquel Iceta, líder dels socialistes, ha jugat en el seu discurs amb la informació que posseïx després d'haver estat mediador entre els governs de Catalunya i Espanya. També ha assegurat que sap que el president se sent sol.

Iceta ha dit que la legislatura de Puigdemont ha estat un "desastre absolut". Ha recordat que les passades eleccions havien de ser plebiscitàries i van perdre i ha acabat sentenciat que la gestió del president ha conduït cap a una societat "més dividida".

Ha dit que ni els independentistes no saben si han declarat o no la independència i que si ho fan, no saben on la declararan. Segons Iceta, el procés "ha malbaratat recursos i temps" als catalans i que ara no volen llegir la premsa internacional perquè "ens avergonyeixen".

Ha demanat al president que convoqui eleccions perquè "ja han passat els 18 mesos i no s'ha aconseguit res". Ha recordat que el govern independentista s'ha saltat la legalitat i ha exercit un abús d'autoritat i s'han retallat els drets de l'oposició i que, per tant, el PSC ha de ser responsable malgrat que el PP "estigui ple de pecats".





Encara té l'oportunitat d'aturar el 155



Iceta ha recordat que Puigdemont pot evitar l'aplicació de l'article 155 si convoca eleccions conforme a la legalitat espanyola. També li ha ofert que pot anar encara al Senat a explicar que no va declarar la independència. També li ha recordat l'esmena que ha proposat el PSOE sobre l'aplicació del 155 que implicaria la seva no aplicació si hi ha eleccions autonòmiques. També s'ha ofert a acompanyar-lo a Madrid a la visita al Senat "malgrat que el seu discurs no m'agradi". També ha fet referència la fuga d'empreses per la incertesa política i ha recordat que ni al 9N, ni ell 27 de setembre del 2015, ni l'1-O els independentistes no tenen majoria.

