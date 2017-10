Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 19:25 h

Reclama defensar les institucions contra el 155

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



CSQP no passa per alt els intents de diàleg de la Generalitat. El líder de la coalició parlamentària, Lluís Rabell, ha titllat d'"extrema gravetat" els moments que viu el país des del retorn de l'autogovern català.

Lluís Rabell Comparteix Tweet

URL curta



Rabell considera que les institucions catalanes estan en "perill", ja que "pesa sobre elles una amenaça de l'Estat, l'article 155": "És imperatiu fer tot allò que estigui a les nostres mans per evitar la desfeta de les institucions".

El risc de perdre les institucions ha provocat que el mateix Rabell hagi animat al president a "no defallir" per evitar la "catàstrofe". "Hi ha la necessitat d'una treva, és moment de parar màquines i donar marge al diàleg". Per al líder de la coalició cal insistir a demanar diàleg a l'Estat, tot i que no poden garantir a Puigdemont que el govern espanyol "reaccioni positivament, no som garants de la lleialtat".