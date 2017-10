García Albiol ha dit a Puigdemont que "ha demostrat que és un engalipador professional i que està instal·lat en la mentida permanent" i que no té por de fer "volar pels aires la convivència a Catalunya".

També ha dit que des del PP no són capaços de "poder preveure què ens espera durant les pròximes hores" i que Puigdemont seguirà practicant la "confusió política".

Albiol li ha recordat a Puigdemont que té una última oportunitat: "estigui a l'altura de les circumstàncies i vagi demà al Senat, expliquis i doni la cara en nom de tots els ciutadans de Catalunya".



El 155, una dimensió desconeguda

La pitjor crisi economia dels darrers anys

Segons Albiol, el "nacionalisme ens ha portat a la pitjor crisi de la història" i que seran els ciutadans catalans que ho hauran de pagar. A més, ha amenaçat als independentistes: "a vostès no els jutjarà la història sinó un jutge".

Albiol ha dit "sentir-se fart que ens donin lliçons de catalanitat". Ha dit que Puigdemont és un "pujolisme concentrat: ple de mentides, que fractura la societat" i que el seu govern "ha treballat per a la seva autodestrucció".

També ha exigit al govern català que té la responsabilitat sobre l'article 155 i que "són els culpables que s'apliqui un article que no ens agrada al PP". També ha assegurat que l'Estat està legitimitat per aplicar-lo i "tornar la legalitat a Catalunya". Així i tot, assegura que aplicar-lo suposa entrar "en una dimensió desconeguda" i que "no sabem com en sortirem" però que ho prefereix a "la ruptura d'Espanya".