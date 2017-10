El Consell de Garanties dictamina: El 155 no pot cessar el Govern ni modificar les competències

Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 20:30 h

El document conclou que les mesures de l’Estat “no poden comportar una modificació del model de distribució de competències” ni una “reforma de l’autonomia”

ACN Barcelona .- El Consell de Garanties Estatutàries no avala les mesures que el govern espanyol ha anunciat que vol aplicar a Catalunya a través de l’article 155 de la Constitució espanyola. El seu dictamen, emès a petició del Govern, conclou que l’executiu espanyol no pot cessar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers, ni modificar les competències de Catalunya. A més, el document conclou que les mesures de l’Estat “no poden comportar una modificació del model de distribució de competències” ni una “reforma de l’autonomia”. Aquesta part del dictamen ha estat adoptada per set vots a favor i només un dels vots en contra.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha emès aquest dijous un dictamen sobre les mesures que l’Estat vol aplicar a l’empara de l’article 155 de la Constitució, que havia estat demanat pel Govern com a mesura prèvia per presentar un conflicte de competències davant el TC. A les seves conclusions, queda ben clar que l’ens consultiu no avala les mesures del 155 anunciades per l’executiu de Mariano Rajoy.

Segons el document , l’aplicació de l’article s’hauria “de caracteritzar per un contingut i una previsió d’aplicació gradual, han de tenir una concreta vigència temporal o provisional, han de ser mesures proporcionades, han de ser limitades a les estrictament necessàries i estar acotades als àmbits directament concernits i imprescindibles”. Així mateix, concreta que les decisions derivades “no poden tenir finalitat sancionadora”. En aquest sentit, el CGE creu que “no respectarien aquesta configuració el cessament del president i del Govern de la Generalitat, la limitació de les funcions essencials del Parlament, ni tampoc l’adopció de mesures generals d’intervenció de l’Administració de la Generalitat”.

D’altra banda, el dictamen conclou que les decisions adoptades a l’empara del 155 “no poden comportar una modificació del model de distribució de competències entre l’Estat i la Generalitat”, donat que “està configurat exclusivament pel bloc de la constitucionalitat i per ser reformat requereix el compliment dels procediments rígids previstos en la Constitució i l’Estatut”. “Si les mesures afecten o alteren temporalment el normal funcionament del sistema institucional, aquestes no poden comportar una reforma o modificació de l’autonomia”, avisa l’informe.

El dictamen avisa també que les mesures han de ser “el menys lesives possible per a l’autonomia política” i que “l’evident conflicte d’interessos que deriva de la concurrència o intervenció en determinades funcions d’autoritats de l’Estat, no pot alterar la capacitat de la Generalitat de recórrer tant contra les normes amb rang de llei com contra les disposicions inferiors estatals que es consideri que vulneren les competències previstes a l’Estatut”. Per tant, considera que s’han de preservar “en tot cas les garanties d’assegurament de l’autogovern, com són la possibilitat d’interposar recursos d’inconstitucionalitat i conflictes de competència”.

Per últim, les conclusions del CGE també asseguren que, quan l’acord del Consell de Ministres estigui en vigor definitivament “pot ser impugnat davant de la justícia constitucional”.