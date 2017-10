Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 19:50 h

"De veritat algú en aquesta cambra algú pensa que l'article 155 serà la solució d'alguna cosa?", es pregunta el diputat de Podem

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



"De veritat algú en aquesta cambra algú pensa que l'article 155 serà la solució d'alguna cosa?", s'ha preguntat el diputat de Podem Albano Dante Fachin. "No es poden fer desaparèixer 2 milions de persones per l'aplicació d'un article. Això no passarà, sou uns irresponsables."

Fachin ha volgut recordar durant la seva intervenció el fet que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, estava disposat a convocar eleccions si no s'aplicava l'article 155. "Li han respost que no deixarien d'aplicar-lo". "Iceta havia comentat a Twitter que si se celebraven eleccions, no s'aplicava el 155 mentre que Pablo Casado, al cap de 10 minuts, havia dit que hi hauria 155 de totes maneres".

El diputat de Podem ha acusat Iceta de "pactar amb els que fracturen la societat". Però també ha criticat el discurs de la líder de C's, Inés Arrimadas: "ha dit que el president li està robant la son a la gent. Senyora Arrimadas, el dia 1 d'octubre a qui li van robar un ull és a un ciutadà que li van disparar una pilota de goma, fent servir armes que aquest Parlament va prohibir". "Jo tampoc dormo, però atenció al que vam veure l'1-O per part de la gent armada i uniformada contra la gent amb actitud pacífica".