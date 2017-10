Salellas (CUP): “Benvinguda la vostra Espanya, una, grande y libre”

Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 20:35 h

"Amb 155 o sense, nosaltres seguirem caminant cap a la República catalana", sentenciava.

"Aquest 155 no té res a veure amb la declaració de la independència. Aquest 155 és una victòria dels sectors més durs i reaccionaris de l'Estat espanyol", ha detallat el diputat de la CUP Benet Salellas. "Benvinguda la vostra Espanya, una, grande y libre, Socialistes i Ciutadans".

"Les mesures que aplicareu els del PSC, Cs i PP limiten les nostres potestats del Parlament, controlen el Govern i ens introdueixen dret de veto", ha explicat Salellas. "L'Executiu espanyol suspèn i decideix que pot fer el català però ni el Govern espanyol ni el Senat han donat l'opció d'explicar-se als diputats, no tenim dret de defensa en aquest càstig col·lectiu que se'ns aplica per haver fet un referèndum, per haver defensat les urnes".

"Ara se'ns castiga. Se'ns ha castigat amb càstigs físics, amb humiliacions i acarnissaments masclistes", ha recalcat "Se'ns castiga per no haver seguit el guió del règim del 78 i de l'Ibex 35 i de la UE de Juncker i de Tusk".

Crítica als socialistes

"Els socialistes ens diuen que ens perdonen si es convoquen eleccions autonòmiques, però a menys d'un dia d'aplicar el 155 ens trobem amb els Jordis a la presó, amb querelles i ens hem de creure que respectarien uns resultats de majoria independentista?", s'ha preguntat el cupaire. "Una convocatòria amb l'independentisme il·legalitzat. Parlen d'aberració jurídica".

"El que esteu fent amb Catalunya és il·legal. Aquí s'ha parlat molt de donar la cara però ni socialistes ni ciutadans ni populars heu donat la cara per explicar les mesures que aplicareu a partir de demà a Catalunya. Això seria un acte de transparència democràtica, però no ho heu fet en cap moment", ha criticat.

