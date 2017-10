[Vídeo] La CUP desmunta el discurs unionista d'Albiol en un sol minut

Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 20:45 h

El Partit Popular surt escaldat de la seva demagògia

El líder del PP català ha sortit malparat de la seva intervenció, en el torn dels cupaires, dividit en les figures de Benet Salellas i Albert Botran, el diputat Botran ha desmuntat el discurs unionista dels populars quan ha recordat la manca de coherència del discurs de l'ús del passaport en la República catalana.

Botran s'ha dirigit directament a García Albiol per etzibar-li, "vostè parla d'ensenyar el passaport, que no hi ha catalans d'origen marroquí, xinès o romanès que ja l'ensenyen? Per què no n'ha parlat vostè? Que són els que potser volia netejar de Badalona?". Unes paraules que han rebut l'ovació dels diputats independentistes i del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.