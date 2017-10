Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 21:05 h

"La unitat d'Espanya no pot estar mai per sobre de les llibertats de Catalunya", argumentava el diputat de JxSí

"Volen aplicar el 155, es faci el que es faci, per demostrar que qui mana és qui imposa la seva llei, i no ho aconseguiran. Volen fer un Parlament domesticat, amb declaració o sense declaració", ha comentat el diputat de JxSí Lluís Colominas.

"El nostre camí sempre ha estat negociar", ha clarificat. "La unitat d'Espanya no pot estar mai per sobre de les llibertats de Catalunya".

"Estan obsessionats amb la declaració, nosaltres en com fer més gran la República catalana", ha explicat. "El 3-O el país va rebutjar la violència. Aquesta és la nostra manera de fer la declaració".

"Ens volen emprenyats i atemorits, però avui més que mai, calma. Estem guanyant", ha sentenciat.

Crítiques als socialistes i ciutadans

"Tant el Consell de Garanties com els lletrats diuen que això és un atac contra l'Estat de dret. Els lletrats de la Cambra han dit que això no val i no criden. Avui no fan els numerets als quals ens tenen acostumats", ha recalcat.

També ha criticat a la líder de Cs, Inés Arrimadas: "Prou de demagògia, senyora Arrimadas. Vostè no és l'única que no ha nascut a Catalunya i s'atribueix totes les agressions. Això crea odi. No ho faci més", ha subratllat. "No m'agrada que la declarin persona non grata però ara tenim dos presos polítics. Li sembla bé que el senyor Cuixart i Sànchez estiguin a la presó? I que 700 alcaldes estiguin imputats, li sembla bé?", li ha preguntat reiteradament Colominas.

