La premsa espanyola descol·locada

27 d'octubre de 2017, 09.24 h





AVUI ES EL DIA?







Pels pobles i les ciutats,



pels carrers i per les places,



pels boscos i els camps llaurats,



per les ribes i les platges,



pels prats de pastura, verds



i per les seques muntanyes,



pels terrenys de mal anar



pels camins i per les planes,



pels rostos i pels barrancs,



pels hotels i per les cases



l'aire sembla tremolar,



veieu com tremola l'aire.







Avui serà aquell gran dia



que durant anys esperavem?



serà avui el dia historic?



es pregunta la gentada.



