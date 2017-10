El missatge ocult de Puigdemont que confirmaria la DI

Última actualització Divendres, 27 d'octubre de 2017 10:10 h

En política no només compten les paraules, també els gestos

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - El mes d'octubre del 2017 serà estudiat i analitzat amb detall per la ciència política d'arreu. Com no pot ser d'una altra manera, tota revolució, encara que sigui pacífica com ho és la catalana per assolir la seva independència, ha de viure, per definició, moments convulsos i trepidants, amb gestes i girs inesperats de guió. En els discursos i intercanvis dialèctics tot queda plasmat però hi ha una part important de comunicació no verbal que no se'ns pot escapar.

La intransigència del Gobierno i la duresa del PP i els seus aliats (Cs i PSOE) han conduït el procés català a una situació de bloqueig polític, que ha demanat constantment diàleg. Això ha fet que les dues parts enfrontades s'hagin comunicat a través de tercers, els famosos mediadors. Catalunya en volia d'internacionals i finalment el lehendakari basc s'hi va oferir juntament amb personalitats destacades del PSC.

És per això que quan no hi ha una conversa directa, el que es diu no només està en les paraules. Els missatges cap a l'enemic són una mescla del contingut del discurs i del seu embolcall que pot ser la comunicació no verbal i l'escenografia en forma de missatge subliminal.

Si ens fixem en la comunicació no verbal ens trobem una evolució clara en Carles Puigdemont durant els tres discursos institucionals que ha fet aquest octubre: el primer, el dia 4, el parallenguatge va ser evident: calmat pausat i reflexiu. El dia 21 d'octubre va ser més ferm en resposta al discurs del Rei i multilingüe, una mena d'auxili a Europa (també es va afegir una bandera europea). L'últim va ser ràpid, sec i contundent i molt més curt. També hi ha hagut diferències en la proxèmica: els plans de càmera han variat la proximitat a l'orador.

El missatge subliminal definitiu

Una de les coses que no han passat per alt i que l'últim discurs del president va confirmar el missatge ocult que ha pretès explicar la situació de diàleg amb l'Estat: aquest element ha estat la porta del darrere de Puigdemont. Una porta que començava oberta de bat a bat i que s'ha anat tancant fins a la seva totalitat com es va poder veure ahir. Una clara evolució al deteriorament de l'oferta de diàleg per la intrensigència de l'Estat.

Notícies relacionades