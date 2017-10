La cronologia d'un dia històric

Última actualització Divendres, 27 d'octubre de 2017 09:40 h

El Parlament i el Senat afronten una jordana decisiva

El Parlament i el Senat afronten una jornada decisiva després que ahir el president Puigdemont descartés la via de les eleccions i emplaces al Parlament la resposta a l'aplicació del 155 que passa, per la declaració d'independència. Paral·lelament, la cambra alta, votarà la suspensió de l'autonomia de Catalunya.

Lluís Corominas al debat del Ple del Parlament en resposta a l'aplicació del 155 © directe.cat Comparteix Tweet

El Senat afronta aquest divendres la jornada per aprovar les mesures del 155. La sessió comença a les 10h del matí i arrenca amb l'exposició de la proposta que la comissió va tancar ahir dijous a la nit. També s'haurà de validar les mesures acordades pel govern espanyol en el Consell de Ministres de dissabte passat.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, intervindrà al ple per defensar la postura del govern espanyol i justificar el perquè de la intervenció de la Generalitat.

La Junta de Portaveus va decidir ampliar el termini d'esmenes i presentació de vots particulars. Això suposa, a la pràctica, que el dictamen de les mesures es pugui modificar fins just abans de la votació.

Hi haurà dos torns de 40 minuts per cada grup i, posteriorment, es debatran els vots particulars presentats pels grups. Un cop es tingui l'informe definitiu, se sotmetrà a votació del plenari. Cal que s'aprovi per majoria absoluta.

D'altra banda, la reunió del Consell de Ministres de cada divendres al matí no s' ha convocat, a l'espera de com avanci la jornada. Tot i això, es podrien reunir a la tarda.

En el Parlament, els grups parlamentaris poden presentar propostes de resolució en el marc del ple sobre la resposta al 155 fins a les 10.30h d'aquest divendres. I el termini per presentar els textos pactats entre diversos grups, acaba a les 11.15h.Segons l'horari inicialment previst, a les 12 h començaria el debat i votació de les propostes de resolució, tot i que aquest horari és flexible perquè els grups tenen la potestat de demanar pròrrogues si hi ha negociacions d'última hora.Coincidint amb el debat al Parlament, l'ANC ha fet una crida als ciutadans a concentrar-se prop del Parc de la Ciutadella, on es troba el Parlament.JxSí s'ha conjurat per proposar que el Parlament declari la independència aquest divendres, després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi descartat convocar eleccions en no tenir "garanties" que s'aturava el 155.