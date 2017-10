Última actualització Divendres, 27 d'octubre de 2017 10:40 h

Reclama el restabliment d'un marc de diàleg entre les dues parts

El PSC ha presentat una proposta de resolució perquè el Parlament insti el Govern a "desistir d'una secessió unilateral" i al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a convocar eleccions "segons la legalitat vigent".

La proposta també demana al govern espanyol la "paralització" dels tràmits per a l'autorització del desplegament de l'article 155 de la Constitució. I reclama el "restabliment d'un marc de diàleg entre les institucions catalanes i del conjunt d'Espanya en un procés de distensió i desescalada del conflicte".Afegeix que aquest ha d'incloure també el reconeixement per part del Govern de la "plena vigència" de l'Estatut i la Constitució, el reconeixement de que no s'ha declarat la independència, l'establiment d'una mesa de diàleg entre totes les formacions catalanes, la normalització de les relacions entre governs i l'inici d'un procés de reforma constitucional.