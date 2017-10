L'estratègia d'Albiol pot afavorir la DUI

Última actualització Divendres, 27 d'octubre de 2017 11:10 h

Demanarà el vot secret si es planteja una declaració d'independència al Parlament

El president del grup parlamentari del PPC, Xavier García Albiol, estudia que la votació de les propostes de resolució a la sessió del ple d'aquest divendres sigui secreta. Creu que JxSí està dividit però la mesura podria beneficiar el vot independentista.

És una opció que els populars contemplen perquè creuen que "hi podria haver divisió important" dins de JxSí de cara una votació sobre la declaració d'independència. Però amb aquesta proposta també donaria la facilitat als diputats de CSQP o altres grups parlamentaris de votar a favor o abstenir-se.



En aquest sentit, Albiol ha afirmat que quan es concretin les propostes de resolució dels grups parlamentaris, els populars analitzaran totes les "teories vàlides". Tampoc descarten, per contra, que es visualitzi la votació perquè tots els diputats "donin la cara" i per tant "quedin retratats".



"Fins que no es conegui el text definitiu no tenim elements suficients per valorar l'opció estratègicament més vàlida", ha assegurat Albiol en declaracions als mitjans aquest divendres al Parlament.



El reglament fixa que una votació especial pot ser pública per crida o bé secreta "si així ho acorda el ple o la comissió corresponent, a sol·licitud de dos grups parlamentaris, o d’una cinquena part dels seus membres".



Propostes de resolució del PPC



El PPC ha presentat tres propostes de resolució en què demana que el Parlament insti el Govern a "desistir del desafiament a l'estat de dret". Actitud que, en cas de persistir, segons el text presentat pels populars, "obligarà a l'aplicació de les mesures adoptades a l'empara de l'article 155 de la Constitució".



La segona proposta dels populars vol que el Parlament lamenti "la fractura de la societat catalana que ha provocat el Govern" i insta l'executiu català a "acceptar la pluralitat de la societat catalana i propiciar un clima de concòrdia".



Finalment, la tercera proposta manifesta que "el desafiament independentista ha provocat un dany a l'economia catalana" i insta el Govern a "recuperar la seguretat jurídica i garantir un marc sociopolític estable per tal de donar confiança a l'economia".

