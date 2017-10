Els diputats de JxSí es reuneixen abans del ple que podria declarar la independència

Última actualització Divendres, 27 d'octubre de 2017 11:20 h

Ahir van presentar una proposta de resolució per aplicar el mandat de l'1-O

Els parlamentaris s'han reunit a les 9.50h als despatxos de la Generalitat per delinear el text que presentaran al ple a partir de les 12.00h. En un moment de la reunió, JxSí ha tingut contacte amb el grup parlamentari de la CUP, que s'ha mostrat ferm en portar al ple el mandat de l'1-O amb una implementació de la llei de transitorietat.

El president del grup parlamentari de JxSí, Lluís Corominas, i la portaveu, Marta Rovira, es dirigeixen a la reunió que el grup ha celebrat abans del ple

El president del grup parlamentari, Lluís Corominas, i la portaveu, Marta Rovira, encapçalen la reunió a la qual no assisteixen d'entrada ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni el vicepresident, Oriol Junqueras.El líder d'ERC ja és al Parlament però s'ha dirigit directament als despatxos de JxSí sense entrar a la reunió que se celebra a una de les sales de la cambra catalana.El portaveu adjunt de JxSí, Roger Torrent, ha sortit un moment de la reunió per mantenir una conversa informal d'uns minuts amb els diputats de la CUP Carles Riera, Albert Botran i Gabriela Serra.JxSí es va conjurar ahir dijous a presentar una proposta de resolució per aplicar el mandat de l'1-O i iniciar el procés constituent.