Rajoy es mostra ferm al Senat en l'aplicació del 155

Última actualització Divendres, 27 d'octubre de 2017 13:00 h

El PSOE retira l'esmena que proposava per la no aplicació del 155 en cas d'eleccions

El president del gobierno, Mariano Rajoy, ha demanat aquest dimecres en una intervenció al Senat el suport de la cambra alta a les mesures del seu executiu per a l’aplicació de l’article 155 a Catalunya assegurant que “no hi ha alternativa” per “corregir” un “procés continuat de decisions antidemocràtiques” a Catalunya. Per la seva banda, el PSOE ha retirat l'esmena que van proposar per, en cas d'eleccions "constitucionals i estatutàries" convocades per Puigdemont, es puguin no aplicar les mesures del 155 per falta de "diàleg amb la Generalitat".

Segons Rajoy, l’únic responsable del desplegament de la intervenció a Catalunya és el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè “va ser ell i només ell” qui va escollir mitjançant les seves actuacions que el 155 tirés endavant.El que amenaça Catalunya no és l’article 155, sinó l’actitud del govern de la Generalitat”, ha afirmat, i ha apuntat que en aquest debat el que està en qüestió és si "Espanya té dret a defensar-se”.També ha retret a Puigdemont que no hagi comparegut al Senat: “Jo hagués vingut aquí a defensar les meves posicions, encara que estigués en immensa minoria”.El president espanyol ha estat ovacionat aquest divendres al Senat en diverses ocasions, on ha defensat el desplegament de les mesures del 155 davant una “violació palmària i evident de la llei, i per tant de la democràcia i dels drets de tots” a Catalunya.El 155, ha dit, és “una decisió excepcional que s’adopta perquè la situació també és excepcional i amb conseqüències molt greus per a moltíssimes persones”.