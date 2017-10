Finalment, proposen que el Parlament obri una investigació "per a determinar les responsabilitats del Govern de l'Estat Espanyol, les seves institucions i òrgans dependents en la comissió de delictes relacionats amb la vulneració de drets fonamentals".

En aquesta línia rebutgen la suspensió de l'autonomia i per això, el Parlament acorda, "instar el Govern a dictar totes les resolucions necessàries per al desenvolupament de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República".

La primera, la declaració d'independència, signada el passat 10 d'octubre que donava resposta al mandat popular de l'1-O. En aquest sentit, s'apel·la a la construcció de la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social; es disposa l'entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República; i finalment, s'inicia el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant.

