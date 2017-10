CSQP proposa que el Parlament rebutgi el 155 i no es faci efectiva una DI

Així mateix, el grup presidit per Lluís Rabell també exigeix la retirada dels efectius policials i la llibertat "immediata". Les propostes de resolució també defensen la necessitat d'un referèndum amb totes les garanties establertes en el codi de bones pràctiques de la comissió de Venècia i articulat a partir de la Constitució i reclamen que es retiri la intervenció de les finances de la Generalitat.

