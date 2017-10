Última actualització Divendres, 27 d'octubre de 2017 12:50 h

"Quantes vegades heu sentit dir que sóc el moderat?"

O Santi Vila creia que podria aguantar la pressió o, directament, va mentir vilment. No s'entén que l'exconseller no fos substituït en la remodelació del Govern per a afrontar l'1 d'octubre i, ara, en el moment més important, davant la Declaració d'Independència que ell mateix ha firmat, es tiri enrere.

Santi Vila no ha estat coherent. Així ho demostra un vídeo d'un discurs seu una setmana abans del referèndum de l'1 d'octubre on afirma que "quan arribi l'hora greu, l'hora difícil, no us fallaré".

Doncs ha arribat el moment, el de declarar la independència, i ha fallat. "No havíeu sentit anys i anys la cantarella que en Santi Vila és un tou i moderat?". "Si ens hem de jugar el patrimoni, ens el jugarem, si hem d'anar a presó, hi anirem perquè ens hi va la dignitat personal i col·lectiva".

Ahir, Vila va dimitir del Govern en saber que no es convocaven eleccions i es declararia la independència.



Deia Gruocho Marx: "aquests són els meus principis... però si no li agraden en tinc un altres..." pic.twitter.com/bArvkJ0VMG — Gerard Sesé (@gerardsese) 27 d’octubre de 2017

