Dures critiques al Senat dels partits contraris a la intervenció de Catalunya

PDeCAT no reconeixerà els substituts del Govern, ERC no farà "ni un pas enrere" i Podem critica la "barbaritat" del 155

PDeCAT, ERC i Podem han criticat el 155 en el ple del Senat que dona el vistiplau a les mesures el 155 acordades pel gobierno. En les seves intervencions han fet referència als ferits de l'1-O i a l'empresonament de Sànchez i Cuixart.

El portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluis Cleries, ha assegurat que "no reconeixeran" l'autoritat designada per substituir el Govern de la Generalitat."El que volen fer va més enllà de suspendre l'autonomia, suspèn la democràcia", ha dit Cleries, que ha recordat l'empresonament dels líders d'ANC i Òmnium i ha lamentat que "ningú del govern espanyol" hagi demanat perdó pels ferits de l'1-O.Per part d'ERC, Mirella Cortés, ha assegurat que no faran "ni un pas enrere". La portaveu s'ha compromès amb la república catalana i ha criticat que "es criminalitzi els catalans que pensen diferent".Tanmateix, el senador de Podem, Òscar Guardingoz ha qualificat de "barbaritat" les mesures del 155 i ha dit que el PP vol "liquidar l'autogovern".