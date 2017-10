Última actualització Divendres, 27 d'octubre de 2017 13:15 h

Joan B. Casas diu que la institució que representa intentarà trobar solucions "de caràcter pactat"

El degà del Col•legi d'Economistes, Joan B. Casas, ha volgut mostrar una "opinió personal" en la que serà la seva darrera Jornada d'Economistes al capdavant de l'entitat. "Em trobaran sempre al costat de les institucions catalanes i dels representants elegits democràticament", ha dit deixant clar que aquesta opinió no representa el conjunt de la institució, la qual agrupa diferents sensibilitats. En nom del Col•legi sí ha dit que hi ha "preocupació per una inestabilitat política que no beneficia a ningú" i que la seva obligació com a entitat és treballar per "intentar" que es trobin "solucions de caràcter pactat, consensuat, integrador i respectuós per a tothom".

Després de 10 anys, Casas deixarà el deganat del Col•legi d'Economistes al llarg de l'any vinent i aquest divendres s'ha volgut acomiadar de l'anual Jornada d'Economistes enviant un missatge personal de suport a la Generalitat i al Parlament.



Ho ha fet en un dia marcat per l'actualitat política, en què tots els ulls estan posats en el que passi a la cambra alta catalana –que podria aprovar una declaració d'independència- i al Senat –que ultima els tràmits per tirar endavant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució-.

Per la seva part, el president del Consell General d'Economistes, Valentí Pich, ha exigit que es redueixin les "incerteses", les quals no es poden "mesurar, tractar, ni evitar". Pich també ha demanat a la classe política negociació, diàleg i pactes per poder "fer una societat més rica i pròspera".

Casas i Pich han participat a la inauguració de la Jornada d'Economistes 2017, en què també hi ha hagut una conferència del president de Seat, Luca de Meo. La jornada compta amb la presència de 1.300 economistes. La 22a edició de la trobada enguany se centra en analitzar el paper de la intel·ligència artificial i la transformació digital 4.0 a l'economia, a les empreses i a la societat.

