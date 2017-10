El poble no afluixa en la recta final cap a la DI

Última actualització Divendres, 27 d'octubre de 2017 13:45 h

Milers de persones cerquen el Parlament per protegir-lo

Des de les deu del matí, un degoteig constant de ciutadans amb senyeres, estelades i pancartes a favor de la declaració d'independència, s'han anat acostant al Parc de la Ciutadella i han fet un perímetre al voltant del Parlament "per protegir les institucions". És la resposta a la crida a manifestar-se de manera pacífica i cívica que van fer Òmnium Cultural i l'ANC. És una imatge "molt potent", ha dit el coordinador de l'ANC, Francesc Cara.





Sobre les 11.00h del matí, ciutadans han col·locat uns quants cotxes al mig del carrer als voltants de l'estació de França per "protegir l'entrada al parlament" dels alcaldes, que han rebut fortes ovacions a mesura que arribaven.

A l'Estació de França més de mil persones davant de les portes del Parlament pic.twitter.com/G4fLAmr3DB — Revista Mirall (@revista_mirall) 27 de octubre de 2017

A primera hora del matí també s'han concentrat a les portes del Parc de la Ciutadella al voltant de 300 voluntaris de les entitats sobiranistes per poder coordinar tota la mobilització que ha encerclat el Parlament.D'aquesta manera, els ciutadans han anat fent un cordó per "protegir" la institució, mentre es debat al Ple la proposta de resolució amb la declaració d'independència que constitueix Catalunya en una república.El coordinador de l'ANC ha recordat que es tracta d'una manifestació cívica i pacífica. "Evidentment no ens podrem enfrontar mai a cap cos de seguretat, però és un símbol que com a poble estem aquí defensant les nostres institucions", ha afegit Cara.Per poder seguir el ple, l'ANC i Òmnium han instal·lat diverses pantalles a les cantonades del Parlament. També s'ha col·locat un escenari a la cantonada entre Passeig Picasso i el carrer Pujades.