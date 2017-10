Els alcaldes catalans es mobilitzen en suport a la independència

Última actualització Divendres, 27 d'octubre de 2017 14:00 h

Centenars de batlles i batllesses segueixen a la cambra catalana el ple on s'aixecaria la suspensió de la Declaració d'Independència

El món municipal ha estat clau en el procés que ha de portar Catalunya a la llibertat i no podien perdre's un dia històric com el d'avui. Uns 250 alcaldes s'han mobilitzat aquest divendres per donar suport al Govern i la majoria independentista al Parlament, en una jornada en que es preveu l'aixecament de la suspensió de la Declaració d'Independència.

Els alcaldes segueixen ara el ple des de les pantalles habilitades a l'auditori.

Convidats pel propi president de la Generalitat, Carles Puigdemont, els batlles s'han desplaçat fins la cambra catalana per mostrar el seu suport a la declaració d'independència. Les vares dels batlles d'arreu del territori com -entre altres- el de Girona, Berga, Sant Julià de Ramis, Torroella de Montgrí o Fonollosa s'han aixecat al Parlament en un gest simbòlic de suport a la majoria independentista, que ha de votar avui la "constitució d'una república catalana com a Estat independent".En un acte celebrat a l'auditori del Parlament, ha parlat la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, a la qual els batlles han contestat amb crits d'"independència". Lloveras i el president de l'ACM, Miquel Buch, han agraït als alcaldes la seva "empenta" després d'emplaçar els alcaldes a viure "un dia històric" des del Parlament. Lloveras ha subratllat que sense l'esforç dels alcaldes no s'hauria pogut arribar "fins aquí", i Buch els ha demanat que segueixin "endavant". També hi han estat presents electes independentistes com els diputats d'ERC al Congrés Gabriel Rufián i Joan Tardà, l'eurodiputat del PDeCAT, Ramon Tremosa, el president del grup municipal d'Esquerra a Barcelona, Alfred Bosch, i el líder del Grup Demòcrata a la capital i exalcalde de la ciutat, Xavier Trias.