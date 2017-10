Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

27 d'octubre de 2017, 14.24 h

Carrizosa: "Avui és un dia trist i dramàtic a Catalunya."

Pels espanyols, segur!



Avui és un dia molt feliç per a Catalunya doncs recuperarem la llibertat que vosaltres ens vau treure per la força de les armes, executat els que defensaven les constitucions i lleis pròpies catalanes que eren seculars.

Visca la República de Catalunya || * ||



