Catalunya recupera la seva llibertat en un ple històric

Divendres, 27 d'octubre de 2017

Junts pel Sí i la CUP voten a favor de la resolució "Constituïm la República catalana com a Estat independent"

303 anys després, Catalunya torna a ser rica i plena.

La República s'ha declarat, ara toca defensar-la. Ha estat amb 70 vots de 'Sí', 2 abstencions i 10 'No'. Només han quedat a l'hemicicle els grups de la CUP, Junts pel Sí i CSQP. Alguns diputats d'aquest partit han ensenyat el vot per intentar que l'Estat sí pugui fer represàlies contra els del 'Sí'. Però hi ha hagut més 'No' ocults i això fa que no es pugui culpar ningú. PP, C's i PSOE havien marxat del ple.