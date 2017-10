Fernández se'n fot de les llàgrimes de Junqueras en moments de tensió

Fernández ha volgut explicar-li al president "què és Espanya" en un atac de nacionalisme espanyol camuflat d'intel·lectualisme per acabar dient que "Espanya no és caspa, sinó que és meravellosa".

També ha retret que els independentistes titllen de "fatxes" a tots els que no volen la plena sobirania i ha enumerat una llista de polítics o gent de la societat civil.

També ha explicat que han enganyat a la gent i han jugat amb els seus sentiments. En aquest sentit ha recriminat a Oriol Junqueras haver plorat per a fer-se la víctima "a la política es ve plorat de casa". També ha seguit amb la línia del partit sobre la responsabilitat que l'aplicació de l'article 155 és només responsabilitat de Carles Puigdemont i de tot el Govern.

Per Alejandro Feràndez, l'independentisme s'ha transformat en un projecte polític populista i ha afirmat que la realitat contradiu totes les prediccions positives dels sobiranistes.

