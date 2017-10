El déjà vu de CSQP: tornen a demanar un referèndum pactat amb l'Estat

Última actualització Divendres, 27 d'octubre de 2017 14:20 h

La diputada Marta Ribas defensa que contestar al 155 amb la DI és "un greu error"

Des de Catalunya Sí Que es Pot segueixen estancats en el referèndum pactat amb l'Estat, que el govern de Mariano Rajoy ha descartat fins la sacietat. La diputada del grup parlamentari, Marta Ribas, ha tornat a insistir des de la tribuna de la cambra catalana que "la DUI no ens protegirà del 155, tot el contrari" i ha reclamat la constitució d'un front comú amb els sobiranistes per "encarar les seves conseqüències". "El model territorial l’hem de poder decidir en un referèndum de veritat encara pendent", ha dit.





Ribas ha fet una crida per la "cohesió social" i ha manifestat un "rebuig clar al 155, però també a solucions unilaterals". També ha demanat que s’aturi la repressió i judicialització del procés i la llibertat dels 'Jordis'. Per acabar, ha tornat a apel·lar a un "diàleg" en aquests moments buit de sentit i ella mateixa ha reconegut que tot i que "ens hem deixat la pell pel diàleg, no s’ha aconseguit".



En un gest de complicitat al PSC, ha dit que el seu grup parlamentari està d'acord amb les resolucions dels socialistes que demanen "aturar el 155 i establir una mesa de diàleg", però que votaran en contra de les proposicions dels d'Iceta, perquè han de votar-les en bloc. No estarien d'acord, doncs, amb totes les resolucions socialistes.



Per acabar, Ribas ha dit estar "indignada" pel fet que "alguns amb molt poder han estat les darreres setmanes jugant una partida d'escacs carregada de testosterona on el tauler ha estat Catalunya i els peons la ciutadania".

Segons Ribas, avui "s’estan perpetrant dues grans barbaritats": el 155 -que, diu la diputada, representa una "regressió de drets i llibertats que acabarà afectant a tot l’Estat en la seva sobirania, ciutadania i economia" i que "no resoldrà res"- i el fet de respondre-hi amb la Declaració d'Independència. "És un greu error, no tenen legitimitat democràtica per fer una DUI", ha dit.D'altra banda, s'ha referit al referèndum d'autodeterminació celebrat el passat 1 d'octubre com "una gran mobilització, però no un referèndum vàlid que doni un mandat". "Junts pel Sí i la CUP donen per fet que Catalunya ja ha decidit", ha assegurat Ribas, que ha rebutjat que es dugui a terme un procés constituent "que deriva d'una DUI". "Cal que tota la ciutadania pugui decidir amb garanties que ha de ser Catalunya", ha sentenciat.