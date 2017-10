Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

27 d'octubre de 2017, 14.35 h

Avui és un dia molt feliç per a Catalunya doncs recuperarem la llibertat que vosaltres ens vau treure per la força de les armes, executat els que defensaven les constitucions i lleis pròpies catalanes que eren seculars.

Visca la República de Catalunya || * ||



Today is a very happy day for Catalonia because we will recover the freedom you took for us by the force of the weapons, executed those who defended constitutions and own Catalan laws that were secular.

Long live the Republic of Cata... Llegir més