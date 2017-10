Última actualització Divendres, 27 d'octubre de 2017 14:45 h

La portaveu de JxSí recorda que s'han "posat les urnes per a tothom i tothom ha tingut l'oportunitat d'expressar-se"

La portaveu de JxSí, Marta Rovira, ha defensat la proposició del grup parlamentari per constituir la república catalana com a estat independent. "Ens veiem obligats a construir el nostre propi estat que defugi del sistema oligopoli d'Espanya" ha sentenciat Rovira.

"Sempre hem apostat pel diàleg honest, sincer, obert i democràtic", ha dit Rovira. Però ha recordat que molts acords derivats d'aquest diàleg "mai s'han acabat de respectar". "Massa vegades han estat menystinguts. Han estat dilapidats, com el del referèndum", ha sentenciat la portaveu. I ara "passen del bloqueig a la intervenció de les institucions democràtiques", ha afegit Rovira.

Rovira també ha recordat que la independència "no la volem imposar a ningú", sinó, que s'ha sotmès la nostra opció política a les urnes, tant el 27 de setembre com el passat 1 d'octubre. S'han "posat les urnes per a tothom i tothom ha tingut l'oportunitat d'expressar-se", ha explicat.





Durant el ple hi ha hagut una breu enganxada entre la portaveu de JxSí, Marta Rovira, i la líder de Cs, Inés Arrimadas. Rovira ha respòs a la líder de Ciutadans i li ha demanat que la policia secreta no la segueixi quan porta a la seva filla a l'escola.

Quan trenques la cintura al teu rival amb el seu estil. Intel·ligent gir de Rovira. pic.twitter.com/GK1oAkGrZ9 — Joan Solé (@JoanSole_) 27 de octubre de 2017 En aquest sentit ha dit la diputada, "estem per complir el mandat de l'1-O", dia que va decidir la sobirania popular i es va defensar els drets civils. "És la nostra feina", ha remarcat. Per això, "avui fundem un nou país. Fem-ho", ha conclòs Rovira.Durant el ple hi ha hagut una breu enganxada entre la portaveu de JxSí, Marta Rovira, i la líder de Cs, Inés Arrimadas. Rovira ha respòs a la líder de Ciutadans i li ha demanat que la policia secreta no la segueixi quan porta a la seva filla a l'escola.

