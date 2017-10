Arrimadas: “Exagerats, anticatalans, fatxes... això és el que ens han dit molts dels que hi ha avui asseguts aquí”

Carles Viñals Casado Sant Vicent del Raspeig Sant Vicent del Raspeig

27 d'octubre de 2017, 15.40 h



I us han definit prou bé. Si de cas, s'han quedat curts; podrien haver-vos dit més coses, amb tota justícia.



Us deixo una frase d'un personatge que no deveu considerar gaire dolent, tota vegada que acolliu de bon grat els seus cadells, amb símbols i banderes, (vosaltres i el PP), a les vostres manifestacions:



"Els traïdors mai no es defineixen ells mateixos com a tals: els defineixen les persones a les qui traeixen" (Adolf Hitler)