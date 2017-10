No hi ha cap vot

Els ministres del govern espanyol que es trobaven a l’hemicicle del Senat han abandonat els seus escons a la cambra alta poc després de la votació de la declaració del Parlament i es troben reunits a la sala de govern de què disposen a l’edifici. No hi és encara el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que han abandonat l’hemicicle molt abans i que es troben en unes altres dependències.



El ple del Senat per a l’aprovació de les mesures del 155 està encara en marxa i Rajoy podria intervenir-hi de nou d’acord a la potestat de què disposa l’executiu de prendre la paraula quan ho consideri necessari. Fonts del Ministeri de l’Interior han descartat a l’ACN que es puguin produir detencions immediates i apunten que s’actuarà amb “ moltíssima tranquil·litat”.