També s'ha dirigit als espanyols "la vostra cultura ens és pròpia, parlem també espanyol, tenim vincles de tota mena" i els ha encomanat "amor i compromís" per construir un futur millor.

"Nosaltres ens encomanem sempre als valors universals com els valors republicans i cristians" i ha assegurat que ells actuen en funció d'aquests valors i que per tant el món els entendrà.

Junqueras ha volgut fer un discurs simpàtic i ha demanat als ciutadans que actuen amb amabilitat i generositat. També a aquells que poden tenir alguna inquietud i els ha volgut assegurar que el govern actual de bona fer i els ha volgut encomanar confiança per assumir reptes del present i del futur.

El vicepresident Oriol Junqueras ha fet un discurs a la balconada de les escales del Parlament on s'hi han concentrat tots els diputats independentistes i els alcaldes sobiranistes.

