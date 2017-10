Al Parlament ja no oneja la bandera espanyola

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

17.43 h







No, company, a mi no m'agraden ni la una ni l'altra, com és lògic. La meva és la quatribarrada. La tinc penjada al balcó des de fa ja molts anys, junt amb l'estelada. Però crec que dir "bandera esPPanyola" a la monàrquico-franquista és fer un lleig als republicans - no oblidem que n'hi havia molts de catalans- que varen morir per la tricolora i contra la "rojiguarra" que dius tu.