[Vídeo] Abraçades, petons i llàgrimes: la celebració més intima de la CUP

Una de les imatges més destacades que ha donat el 'Sí' a la declaració d'independència és la dels cupaires. Són molts anys de lluita i defensa per arribar on som ara, en un Estat independent. Mentre els passadissos del Parlament aplaudien la votació, els cupaires s'han concentrat en un petit passadís annex a l'hemicicle perquè tots els diputats i membres de la CUP presents a la cambra celebressin junts la victòria independentista.

#1 Marta Sabadell Sabadell 27 d'octubre de 2017, 20.38 h I ara a defensar el que els espanyolots volen anular !!!



Visca la República Catalana !!!

