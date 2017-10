Rajoy viola la legalitat catalana, dissol el Parlament i convoca eleccions il·legals per al 21 de desembre

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU FALTEN MARQUESINES A LA ESTACIÓ DE TREN DEL POBLE I MÉS ZONES VERMELLES .. O FEU ELECCIONS CATALANES O FEM BOICOT A LES EMPRESES QUE BAN MARXAR DE CATALUNYA . O FEU ELECCIONS CATALANES O FEM BOICOT A LES EMPRESES QUE BAN MARXAR DE CATALUNYA .

27 d'octubre de 2017, 22.39 h

¿ PER QUÈ E.R.C. JUNQUERAS y LA CUP NO BAN VOLGUER ELECCIONS CATALANES CON SI VOLIA FER PUIGDEMONT ? ..Podien haber evitado se APLIQUES EL 155 Ara es RAJOY Qui diu san de fer ELECCIONS CATALANES ... Ara els INDEPENDENTISTAS Han de MOSTRA TENEN la Força als Carrers i a les Urnes ..ja sAN DE PREPARAR PER les noves eleccions catal