Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU NO SOM REPÚBLICA JA QUE NO LI DON SUPORT CAP PAIS DE EUROPA NI DEL MÓN NO SOM REPÚBLICA PER UNA MALA VOTACIÓ EL 1 DE OCTUBRE NO SOM REPÚBLICA JA QUE NO LI DON SUPORT CAP PAIS DE EUROPA NI DEL MÓN NO SOM REPÚBLICA PER UNA MALA VOTACIÓ EL 1 DE OCTUBRE

29 d'octubre de 2017, 10.09 h

PUIGDEMONT Cal Preparis als Catalans i Catalanes per LES ELECCIONS CATALANES DEL 21 DE DESEMBRE ..



Ja que si no u fas es faran igualment y despres el nou President de Catalunya sera del P.P. ¿ ES LO QUE TU VOLS HE ?...



JA UN TRIPARTIT Que vol ocupar LA Generalitat SON EL P.P. , EL P.S.O.E. = P.S.C. y CIUTADANS..



Es el Mateix TRIPARTIT que ara tenin a MADRID al Congreso de los Diputados amb RAJOY AL FRENTE DE EL...





CAL RECUPERAR LA GENERALITAT E... Llegir més