L'impacte econòmic de la Declaració d'Independència a l'Ibex i la prima de risc

Per entendre l'impacte econòmic de la Declaració d'Independència d'ahir cal llegir dos factors concrets, l'Ibex 35 i la prima de risc d'Espanya. En el primer agent econòmic, la borsa espanyola va caure un 1,92% quan el Parlament de Catalunya va votar 'Sí' a la declaració. Caiguda que al final del dia va ser de l'1,45%. Una xifra per sobre de la mitjana que estava registrant l'Ibex 35, en negatiu tot el dia amb l'1,13%.

