El text íntegre de la primera declaració institucional del president de la República

Recupera tot el text que ha declarat el president Puigdemont

El president de la Generalitat s'ha dirigit als ciutadans de Catalunya des de Girona per donar un missatge de serenor pels dies que vénen.

Benvolguts i benvolgudes compatriotes,

Ahir vam viure un dia històric, un dia carregat de sentit democràtic i de sentit cívic. El Parlament de Catalunya va complir amb allò que els ciutadans van votar el dia 27 de setembre, on la majoria sorgida de les urnes va encomanar al Parlament la proclamació de la independència.

Ahir, també, el Consell de Ministres espanyol va acordar el cessament de tot el Govern de Catalunya, la intervenció del nostre autogovern i la dissolució del Parlament. Són decisions contràries a la voluntat expressada pels ciutadans del nostre país a les urnes, que sap perfectament que en una societat democràtica són els parlaments els qui escullen o cessen els presidents.

Tanmateix, en aquestes primeres hores tots vosaltres, ciutadans i ciutadanes, heu entès que l’etapa en què hem entrat l’hem de continuar defensant amb un incansable sentit cívic i compromís pacífic. La vostra reacció és la pròpia d’un país madur, que sap on vol anar i com hi vol anar. No ens en desviem: continuem perseverant en l’única actitud que ens pot fer guanyadors. Sense violència, sense insults, de manera inclusiva, respectant persones i símbols, opinions i també respectant les protestes dels catalans que no estan d’acord amb el que ha decidit la majoria parlamentària.

La nostra voluntat és continuar treballant per complir els mandats democràtics i alhora buscar la màxima estabilitat i tranquil·litat, entenent les dificultats lògiques que comporta una etapa d’aquesta naturalesa, que el nostre país no ha recorregut mai, en tot cas mai abans en els termes amb què ho fa ara.

El missatge que us voldria adreçar és que tinguem paciència, perseverança i perspectiva. Per això tenim clar que la millor manera per defensar les conquestes assolides fins avui és l’oposició democràtica a l’aplicació de l’article 155, que és la consumació d’una agressió premeditada a la voluntat dels catalans que de manera molt majoritària i al llarg de molts anys ens hem sentit Nació d’Europa.

Ho hem de fer preservant-nos de la repressió i de les amenaces, fent-ho sense abandonar mai, mai de la vida, en cap moment, una conducta cívica i pacífica. No tenim ni volem la raó de la força. Nosaltres no. Us ho demano convençut que aquesta demanda és la que espera tothom, també a fora del nostre país.

Seguirem treballant per construir un país lliure, per garantir una societat que tingui menys injustícies, més igualtat, més solidaritat i més fraternitat amb tots els pobles del món, començant pels pobles d’Espanya amb els quals volem vincular-nos des del respecte i el reconeixement mutus.

Moltes gràcies

