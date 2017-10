La Moncloa vol judicialitzar la declaració institucional d'avui de Puigdemont

Última actualització Dissabte, 28 d'octubre de 2017 16:05 h

No valorarà el missatge, fer-ho és tasca de "l'àmbit judicial"

L'executiu espanyol es limita a dir que les eleccions il·legals convocades per al 21 de desembre “permetin retornar la dignitat a les institucions de Catalunya”

ACN Madrid .- El govern espanyol “no valora” el missatge institucional que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llançat aquest dissabte per TV3, perquè “ha estat cessat com a president de la Generalitat a tots els efectes” i “des d’aquell moment la qualificació de les seves conductes correspon a l’àmbit judicial”, segons fonts de La Moncloa. És la primera reacció al les paraules que Puigdemont ha adreçat als catalans després de l’aprovació de les mesures de l’article 155 per part del Senat i l’acord del Consell de Ministres per a la seva destitució –juntament amb la de tot el seu govern- i la convocatòria d’unes eleccions el 21 de desembre. El president ha fet una crida a fer "oposició democràtica" a aquestes mesures i no s'ha donat per destituït, perquè "són els parlaments els que cessen els presidents". Fonts del govern espanyol han afegit que “esperen” que els comicis convocats pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, “permetin retornar la dignitat a les institucions de Catalunya” després del “deteriorament que han patit durant el govern del Sr Puigdemont”.