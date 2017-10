El Gobierno augmenta la vigilància dels punts estratègics per controlar el territori català

Inde inde independencia con permiso del amo Catalunya sempre endavant si ha ningu li molesta... Catalunya sempre endavant si ha ningu li molesta...

28 d'octubre de 2017, 22.20 h

Aixó significa que ens pixen al cap i nossaltres diem que plou.significa que si fins ara hem estat malament...gracies a la gestio i creacio d'estructures d'estat, espanyol? Per part del nostre lideratje avui tenim la primera independencia dependent del món .i es que els catalans som gent de pau i pactistes,oi? Jo pregunto..per que els mossos no van ser convertits amb un cos catala defensor del catalans i no una barreja de GC.i PN més els fills de la burguesia catalana que no serveixen per es... Llegir més