El líder de la Falange es manifesta a Barcelona amb PSC, PP, C’s

29 d'octubre de 2017, 11.31 h

Mireu si som amants de la llibertat la República Catalana que deixem via lliure a manifestacions feixistes -ppsoecs són els fills de l'assassí franco-.- encara que tregueu el vostè ADN español, és a dir, violència,sang i mort, sou una colla de criminals, assassins i porcs. Fora els inadaptats de la República de Catalunya, no us volem violents.

Visca La República de Catalunya.//*//