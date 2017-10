Última actualització Diumenge, 29 d'octubre de 2017 15:00 h

El partit de Colau i Domènech participarà en les eleccions convocades per Rajoy

La coalició de partits, Catalunya en Comú, ja s’ha posicionat a l’hora d’escollir entre la República o la intervenció del 155.

En una entrevista a RAC1, la portaveu del partit, Elisenda Alamany, ha confirmat que Catalunya en Comú participarà en les eleccions del 21 de desembre convocades pel govern espanyol per l'aplicació de l'article 155.





En aquestes eleccions, convocades il·legalment, Alamany ha concretat que no es planteja cap coalició electoral, ja que “estem en un moment de resistència”. Un context de resistència que, ha matisat, no vol dir que es vulgui un bloc electoral amb cap altre partit ni un govern de concentració.





CatComú, que diu no reconèixer Rajoy com a màxima autoritat de Catalunya, accepta que el Parlament està dissolt i el 21 de desembre hi haurà eleccions.