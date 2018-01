La Policia Nacional dóna el seu suport a la manifestació on participa SCC, Falange, PP, PSC i C's

Última actualització Diumenge, 29 d'octubre de 2017 13:00 h

El compte oficial de Twitter del cos policial pren partit

El nacionalisme espanyol es manifesta a la República catalana per reivindicar la intervenció il·legal de l'article 155 contra les institucions catalanes.

#TotsSomCatalunya, Catalunya és de tots. Defenderemos el Estado de Derecho y la legalidad por todos, por la unidad y sensatez #EstamosporTI pic.twitter.com/3D13t288ec — Policía Nacional (@policia) 29 d’octubre de 2017

De les moltes mostres de suport que ha rebut Societat Civil Catalana, entre les quals hi ha la Falange, el PSC, PP i C's, hi ha també la de la Policia Nacional espanyola, allotjada encara en territori català, que a través del seu compte de Twitter no només ha mostrat el seu suport a la marxa del nacionalisme espanyol al Passeig de Gràcia, sinó que, a més, ha aprofitat per tirar més llenya al foc de la intervenció il·legal de la Generalitat afirmant que "defensarem l'Estat de Dret i la legalitat per tots, per la unitat i la sensatesa".