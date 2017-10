Última actualització Diumenge, 29 d'octubre de 2017 21:00 h

ACN Barcelona .- L'ANC ha enviat aquest dissabte un comunicat intern als seus associats en el qual qualifica les eleccions del 21 de desembre de "pantomima electoral, que es demostrarà impossible d'executar en un territori que no controlen".

L'entitat ha qualificat l'aplicació de l'article 155 d'una "intromissió amb aires de legalitat" i de "veritable cop d'estat" que, diuen, "pretén substituir un govern republicà per gent que els catalans no hem votat i dissoldre el parlament". A més, l'ANC també ha afirmat que combatrà els "intents de detenció" i ignorarà la "propaganda" del govern espanyol. "No se'n sortiran", ha conclòs l'entitat. "Defensarem la República oposant-nos cívicament a l'aplicació de l'article 155", ha explicat. "Preservem-nos de la repressió i de les amenaces, amb una persistent conducta cívica i pacífica", ha subratllat en el comunicat. "No tenim ni volem la raó de la força", ha reblat.

Paral·lelament, l'ANC ha celebrat que divendres "es va aconseguir una fita decisiva: fer néixer la República Catalana".