El dur testimoni d’una escriptora que s’ha topat amb la manifestació espanyolista

“Em barren el pas i em criden a la cara”

Mitjançant el seu compte de Twitter, l’escriptora Tina Vallès ha narrat la seva experiència d’avui quan ha intentat anar a veure el seu pare a l’hospital, ingressat a la UCI.

Segons relata Vallès, la parada de bus amb la qual podia anar a l’hospital es trobava anul·lada per la manifestació nacionalista d’aquest matí, fet que l’ha motivat a optar per tren.

Un cop a l’Estació de Plaça Catalunya, l’escriptora s’ha topat amb un grup de gent amb banderes espanyoles franquistes i del toro cridant “España jamás será vencida, Puigdemont a prisión”. El grup li barrava el pas, bloquejaven les escales mecàniques mentre li cridaven a la cara: “Empenyo com puc enmig gent dient perdó. Pujo al tren plorant i tremolant. Això no és una mani. Això no és unionisme. Això no es fa”.

Minuts després d’aquesta tensió, ja a Arc de Triomf, Vallès ja “no tremola”, ara està “emprenyada. Aquest no és el país que vull que vegi mon pare quan surti”: “Si a algú que només vol agafar el tren el tracten així... aneu amb molt de compte avui. Venen enrabiats”.