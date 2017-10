[Vídeo] Violència als carrers: Un grup de feixistes agredeix civils i s'enfronta amb els Mossos

Amb sentiment d'impunitat, els feixistes que han acompanyat la manifestació nacionalista d'aquest matí han aprofitat la concentració per campar pel centre de Barcelona i agredir, no només a periodistes, sinó també a civils i Mossos d'Esquadra.

Unionistas se enfrentan a los mossos en plaza Sant Jaume pic.twitter.com/HOSDJ44AWc — Felipe Carnotto (@FelipeCarnotto) 29 d’octubre de 2017

De nou feixistes desbocats pel carrer.

"Donde estan los guarros de la CUP" canten. pic.twitter.com/ajgdxNlSzu — Thomas Sankara (@tsankaram) 29 d’octubre de 2017

En els vídeos, recollits per l'usuari @tsankaram, que es poden veure tot seguit, recollits per ciutadans i periodistes, es pot veure com els manifestants carreguen sense cap tipus de remordiment i amb una actitud d'odi que retrata el caràcter d'una manifestació que ha comptat amb el suport del PSC, PP i C's juntament amb la Falange i Democracia Nacional, formacions de caràcter feixista que han respost a la crida des de Societat Civil Catalana.