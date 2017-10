[Vídeo] La Policia Nacional penja un vídeo on es veu el fracàs de la manifestació nacionalista

Si aquest matí la Policia Nacional mostrava el seu suport a la manifestació nacionalista, manifestant que faran una defensa de l'Estat de Dret, aquesta tarda han publicat un vídeo en el seu compte de Twitter on, fent ús de fons públics, han utilitzat el seu helicòpter per mostrar la magnitud de la concentració espanyolista. Un vídeo que, com es pot veure, demostra que hi ha moltes clapes que constaten el fracàs de la concentració.