Podemos i els Comuns apliquen el “155” a Podem Catalunya

Última actualització Dilluns, 30 d'octubre de 2017 05:00 h

Colau designa Domènech cap de llista a les eleccions il•legals del 21-D i pacta amb Pablo Iglesias la liquidació d’Albano Dante Fachin

ACN Barcelona .- El Consell Ciutadà de Podem pren el control del partit a Catalunya per les diferències amb el secretari general, Albano Dante Fachin. Segons ha avançat el programa 'El Objetivo' de la Sexta, la direcció estatal de Podem ha desautoritzat Fachin. La decisió arriba després de nombrosos episodis de tensió entre Fachin i la direcció de Podem per l'estratègia entorn del referèndum d'independència. Aquest mateix cap de setmana el secretari general de Podem a Catalunya s'ha mostrat contrari a participar a les eleccions del 21-D. Precisament, Podem ha proposat fer una consulta entre la militància sobre aquest punt.

La "intervenció" de la direcció de Podem a Catalunya es basa en diverses crítiques. Una de les més importants és, segons 'Eldiario.es', que en el ple de divendres al Parlament, en la votació per a la declaració d'independència Fachin no hauria informat la direcció estatal del sentit del seu vot, cosa que consideren que ha "danyat" el prestigi polític de la formació.També critiquen que tres dels quatre diputats de la formació no van votar en contra d'una de les dues resolucions que parlava de la constitució d'una nova república a partir de la votació de Parlament. Finalment, tampoc han vist amb bons ulls que Fachin s'hagi mostrat contrari a participar en les eleccions del 21-D o la seva intenció de formar un bloc amb altres forces polítiques, que va expressar aquest cap de setmana, segons la direcció estatal de Podem.