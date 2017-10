Iceta, Millo, Montserrat i Albiol immortalitzats com els “colpistes” contra Catalunya

Última actualització Dilluns, 30 d'octubre de 2017 05:00 h

L’autofoto provoca indignació i repulsa a les xarxes entre els demòcrates catalans

ACN Barcelona .- Una imatge en la que apareix el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, acompanyat del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo; la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i el líder del PPC, Xavier García Albiol, està aixecant polseguera a les xarxes socials. La fotografia s'ha pres aquest diumenge a la capçalera de la manifestació 'Tots Som Catalunya!', que ha convocat Societat Civil Catalana (SCC) al Passeig de Gràcia de Barcelona. Es veu com Albiol fa l'autofoto, amb uns somrients Montserrat, Iceta i Millo, aquest darrer aixecant el polze.

En to sarcàstic, la diputada de la CUP, Mireia Boya, ha escrit al seu compte de Twitter: "Pedro, líbranos de Rajoy y del PP. Por Dios, líbranos, líbranos. Deia @miqueliceta", fent referència a l'apassionada crida que el líder del PSC li va fer al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, en el decurs de la Festa de la Rosa del 2016 per evitar la investidura de Rajoy. Gabriel Rufián, Albano Dante Fachín o Jaume Asens també han comentat la fotografia.Amb un concís "Junts pel 155", el diputat d'ERC al Congrés s'ha referit també a la imatge. Per la seva part, el líder de Podem a Catalunya ha piulat: "El PSC, el PP i Ciutadans ens estan intentant dir alguna cosa. Estarem a l'altura per respondre políticament al missatge"? ha instat.Des de l'Ajuntament de Barcelona, el tercer tinent d'alcalde Jaume Asens, de BComú ha escrit a la xarxa social: "Maragall sentiria vergonya de veure el PSC en actes on es demana la presó als maragallistes". Al final de la frase surt una icona d'una mà amb el dit senyalant cap abaix en senyal de desaprovació. Es dona el cas que en els comptes de Twitter de les quatre persones que apareixen a la foto, cap d'elles ha pujat l'autofoto presa per Albiol.