La manifestació a favor de la unitat d'Espanya omple la majoria de portades

El Periódico es limita a dir "votarem".El País parla de "Multitudinaria manifestación en defensa de la unidad de España".L'ABC titula "El verdadero "seny"".El Mundo diu: "Orgullo de España".La Vanguardia afirma que "PDECat i ERC assumeixen que s'hauran de presentar el 21-D".I La Razón afirma que "Los Mossos no permitirán al ex Govern entrar en sus despachos".

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal