Última actualització Dilluns, 30 d'octubre de 2017 10:45 h

Lamenta que no només "invalida la República sinó que destitueix tot el Parlament"

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



L'Associació Papers i Drets per a Tothom ha denunciat aquest dilluns que l'article 155 de la Constitució suposa un "retorn a l'autoritarisme", fet que, afegeix, converteix en "encara més greu" la "discriminació i falta de drets que suportem".

En un comunicat, l'associació assegura que a les seves demandes per a l'abolició de la Llei d'estrangeria i dels CIE, i la garantia de papers sense contracte i nacionalitat sense examen, entre d'altres, ara hi incorporaran l'aixecament de l'article 155, tot i que alhora constaten que "les lleis de la nova república tampoc garantirien la igualtat de drets".



D'altra banda, l'associació anuncia que estan preparant una tancada i una vaga de fam per reivindicar els seus drets i que properament donaran a conèixer més detalls.

Per l'Associació Papers i Drets per a Tothom, la república catalana "només existeix sobre el paper" i "cal construir-la". "Construir-la impedint l'aplicació del 155 i sobretot construir-la discutint i debatent la seva bastida legal, les seves lleis diferents i oposades a les lleis espanyoles que tantes vegades hem repudiat", subratlla l'entitat.

Notícies relacionades